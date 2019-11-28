В Томске ограничат движение по Красноармейской
28 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Piaxbay.com
В Томске до полуночи понедельника, 2 декабря, ограничат движение транспорта с перекрытием одной полосы в районе здания по ул.Красноармейской, 114, сообщает пресс-служба мэрии.
До этого момента на указанном участке будут работать бригады ООО «Томскводоканал». Они заменят аварийный участок водопроводной линии и установят колодец по ул. Красноармейской, 114.
Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.
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