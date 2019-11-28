Томский сенатор Кресс предлагает изменить систему распределения налогов для исторических поселений

28 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Член Совета Федерации от Томской области Виктор Кресс отмечает несовершенство системы распределения налогов для исторических поселений, предлагает изменить ее в зависимости от турпотока таких городов, передает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Сегодня, к сожалению, доход бюджета исторических поселений фактически никак не зависит от роста количества посетивших их туристов. (...) Я заверил участников круглого стола (заседание, прошедшее в Совфеде — прим.ред.) в том, что мы обязательно поработаем с экспертами, чтобы определить решения, которые помогут изменить ситуацию. В частности, специалисты уже высказывают предложения о перераспределении налогов на землю в сторону увеличения муниципальной доли. Необходимы и другие меры», — написал Кресс в своем фейсбуке.

Он привел в качестве примера Суздаль, который ежегодно посещает порядка 1,5 млн туристов, однако бюджет от этого практически не увеличивается. Несмотря на то, что город собирает порядка 1,5 млрд рублей налогов, возвращается из них лишь 16%, этого не хватает даже на первоочередные мероприятия, в том числе на ремонт домов.

«На «круглом столе»» выяснилось, что проблема эта характерна практически для всех исторических поселений в РФ, такой статус на сегодня в России имеют 44 населённых пункта», — добавил сенатор.

Исторические поселения — населенные пункты или их части, в границах которых расположены объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия и объекты, составляющие предмет охраны исторического поселения. Понятие и перечень «исторических поселений», состоящий из 44 населенных пунктов, введены в 2010 году.

Проект границ Томска как исторического поселения федерального значения предполагает формирование на территории города границ исторического поселения площадью более 1,2 тыс. га, внутри которого располагается 1 тыс. 85 предметов охраны — исторических зданий.

Также сообщалось, что в феврале президент РФ Владимир Путин поручил администрации Томской области обеспечить госохрану памятников истории и культуры Томска как исторического поселения федерального значения.

Тэги/темы: