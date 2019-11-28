Асиновец, обматеривший судебного пристава, заплатит 6 тыс. рублей

28 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

В Томской области жителя города Асино оштрафовали за нецензурные выражения в адрес судебного пристава, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Пристав пришел к женщине, задолжавшей 20 тыс. рублей по кредиту, с проверкой имущественного состояния. На веранде ее дома обнаружился скутер, документы на который должница отказалась показывать и позвонила сожителю, попросив его приехать домой.

"Прибывший гражданин с порога стал оскорблять пристава и понятого, несмотря на то что служитель закона представился по форме, предъявив удостоверение. На замечания и требования прекратить агрессивное поведение, супруг гражданки не реагировал", - говорится в сообщении.

Приставы составили протокол об административном правонарушении за воспрепятствование действиям судебного пристава, после чего не сдержавший эмоций мужчина был оштрафован мировым судьей на 1 000 рублей.

В итоге в отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (Публичное оскорбление представителя власти). После проведения всех следственных мероприятий дело было передано в суд.

Суд признал гражданина виновным и оштрафовал на 5 тыс. рублей. Приговор суда вступил в законную силу. С целью взыскания с нарушителя административного и уголовного штрафов в УФССП России по Томской области возбуждены исполнительные производства.

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