Роспотребнадзор опроверг данные Россельхознадзора о превышении содержания ртути в продукции томского рыбозавода

Томский Обзор / Фото: 28 ноября 2019 // Фото: Pixabay.com

Лабораторные исследования управления Роспотребнадзора Томской области не зафиксировали превышения содержания ртути в продукции ООО «Колпашевский рыбозавод», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Проведена плановая проверка, в ходе которой были отобраны три пробы речной рыбы: карась, язь, лещ. Были проведены лабораторные исследования, проверка завершена. Предельно допустимые концентрации ртути в рыбе не превышены», — сказал сотрудник пресс-службы.

Как сообщалось, управление Россельхознадзора по Томской области выявило превышение содержания ртути при исследовании речной рыбы ООО «Колпашевский рыбозавод», которую использовали для производства пищевой продукции. Продукцию поместили на изолированное хранение на предприятии, ведомство взяло повторные пробы.

В свою очередь следственное управление СКР по Томской области инициировал доследственную проверку данной информации, опубликованной в СМИ.

Директор и совладелец завода Владимир Репко заявлял агентству «Интерфакс-Сибирь», что он организовал проведение независимых экспертиз, которые не выявили превышения содержания ртути в рыбе.

Он также сообщил, что намерен обратиться с иском в суд о возмещении затрат на проведение экспертиз и имиджевого ущерба.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», Колпашевский рыбозавод зарегистрирован в городе Колпашево Томской области в 2014 году, занимается переработкой и консервированием рыбы, ракообразных и моллюсков. Компания принадлежит Владимиру Репко (34%), Анне Калимбах (33%), Александру Репко (33%).

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