Ребенок погиб при пожаре в томском селе, второго мальчика спас сосед

27 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Двухлетний малыш в среду днем стал жертвой пожара в деревянном двухэтажном доме в селе Семеновка Зырянского района Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

«На пожаре погиб ребенок — двухлетний мальчик. Еще один мальчик спасен очевидцем, ребенку три года», — сказали в ведомстве.

В тушении возгорания были задействованы девять человек и три единицы техники.

В свою очередь пресс-служба следственного управления СКР по Томской области сообщает, что в момент пожара дети находились в доме одни.

По информации ведомства, старшего ребенка из дома вынес проходивший мимо сосед, мальчику оказали разовую медпомощь.

«Мужчина отнес мальчика в магазин и вернулся, потому что знал, что там живет мать с двумя детьми. Однако мать, вернувшаяся к тому времени домой, уже вынесла из дома тело погибшего двухлетнего сына», — говорится в сообщении.

По факту гибели ребенка возбудили уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Тэги/темы: