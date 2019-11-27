За 2019 год Фонд президентских грантов получил более 27 тысяч проектов

Томский Обзор / Фото: 27 ноября 2019 // Фото: pixabay.com

В этом году фонд провел 2 конкурса и впервые принимал проекты, претендующие на гранты следующего года. Прием таких проектов завершился 25 ноября — их поступило 9 308 проектов от 7 946 некоммерческих организаций из всех регионов страны, сообщают представители организации.

Вместе с 9 011 проектами первого конкурса и 9 073 проектами второго конкурса 2019 года фонд за год получил 27 392 проекта, что является абсолютным рекордом среди всех грантодающих фондов страны.

Для сравнения: в 2016 году — до создания Фонда президентских грантов — 9 операторов грантов провели 36 конкурсов (по 4 конкурса каждый), на которые суммарно было представлено 15 704 проекта.

Отметим, что 2 443 некоммерческие организации подали сейчас проекты на конкурс впервые.

Самым активным регионом по количеству поданных проектов, исключая Москву и Санкт-Петербург, стала Республика Башкортостан — из нее подано 386 проектов. На втором месте — Волгоградская область, из которой поступило 378 проектов, на третьем — Белгородская область, которая представила 349 инициатив.

Самым популярным грантовым направлением среди участников конкурса вновь стала «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» — 17% проектов. На втором месте — «Сохранение исторической памяти» — с 15% проектов. На третьем месте — «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения» — 12%.

Традиционно больше всего грантов некоммерческие организации запрашивают в группе от 500 тысяч до 3 млн рублей. Таких проектов 51%. Проектов с запросом до 500 тысяч рублей 33%.

Итоги конкурса будут подведены и опубликованы до 21 февраля 2020 года. Поддержанные проекты смогут стартовать с 1 марта.

Прием заявок на следующий конкурс президентских грантов начнется 26 февраля.

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