На улицах Томска монтируют праздничную иллюминацию

27 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Анна Лаас

В Томске начался монтаж новогодней иллюминации. Предполагается, что праздничное освещение на улицах города включат 20 декабря, сообщает пресс-служба мэрии.

Праздничное световое оборудование появится на пр. Ленина, ул. Красноармейской, ул. Яковлева, Пушкина, ул.Дальне-Ключевской, ул. Нахимова, ул. Елизаровых, Кузнечном взвозе, проспектах Комсомольский, Кирова, Фрунзе, Мира, пер. 1905 года и на Иркутском тракте.

Всего городские улицы украсят 90 световых перетяг, 500 декоративных консолей. Также в общественных местах города будет установлено 9 светодиодных фонтанов.

Иллюминацией будут оформлены въезды в город по Коммунальному мосту, Тимирязевскому направлению и ул. Богашевский тракт. Также новая иллюминация в этом году засияет на ул. Московский тракт.

Планируется, что создавать праздничное настроение томичам будут и объемные световые фигуры елочных игрушек и снеговиков.



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