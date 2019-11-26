В Томске смонтировали первую проекционный дорожный знак

В Томске, недалеко от школы №16 в пер.Сухоозерном, смонтировали специальный гобопроектор, высвечивающий на проезжей части дорожный знак, обозначающий приближение к пешеходному переходу, сообщает пресс-служба мэрии.

Гобопроектор действует следующим образом: в темное время суток он отражает на проезжей части знак «Пешеходный переход» размером приблизительно метра на метр, заметив который водители должны ограничить скорость. Как отметили в городском отделе организации дорожного движения, установка такого оборудования носит экспериментальный характер, в будущем эту практику планируют распространить на других участках улично-дорожной сети Томска, в частности, вблизи социальных учреждений, в случае, если она окажется положительной.

«Монтаж проектора стал одним из этапов реализации муниципальной программы по обеспечению безопасности дорожного движения. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» позволил администрации значительно повысить комфорт томичей в Ленинском районе, в частности, вблизи образовательных учреждений. Так, в прошлом году была отремонтирована проезжая часть по ул. Водяной. Здесь же установили дополнительные световые опоры и светильники. Около школы в Сухоозерном переулке в этом году отремонтировали пешеходные зоны», - отметил заместитель мэра по безопасности и общим вопросам Евгений Суриков.

Тэги/темы: