Томские ученые первыми в России выполнили 3D-печать пластиком текасоном

Радиофизики Томского госуниверситета первыми в России выполнили 3D-печать материалом текасоном (tecason) при температуре 380°C. По собственной технологии учёные создали из этого пластика детали для ультразвуковых хирургических инструментов, которые поступят на рынок России и ближнего зарубежья в 2020 году.

Как сообщает пресс-служба вуза, проект по созданию ультразвуковых хирургических инструментов реализуется в ТГУ под руководством профессора Дмитрия Суханова. Физики уже создали опытный образец инструмента для коагуляции и резки тканей. Ручка инструмента сделана из высокотемпературного пластика текасона.

Учёные приняли решение печатать детали на 3D-принтере: в этом случае расходуется почти 100% материала, в то время как при фрезеровке и токарной обработке 90% уходит в стружку. Еще одним преимуществом 3D-печати стала возможность изготовления сложных форм, так как фрезеровщики не смогли точно выточить некоторые требуемые детали.

«Текасон — пластик, который требует высокой температуры для плавки, как раз около 350-400 градусов, и мы перенастроили программное обеспечение 3D-принтера и дооборудовали его высокотемпературным экструдером и датчиком температуры. В итоге стали первыми в России, кто выполнил 3D-печать деталей из текасона», — рассказал Дмитрий Суханов.

Представитель фирмы-поставщика «Элмика», менеджер отдела проектов Марина Клишина подтвердила эту информацию.

«Сейчас в России рынок высокотемпературной печати не сильно развит. Как правило, производители работают в диапазоне 200-250°С, и проволока из текасона — это наш новый, пробный проект. Текасон используют при изготовлении медицинских приборов, он биосовместим, устойчив к чистящим средствам и многократной стерилизации, является электроизолятором, поэтому технология высокотемпературной печати с его использованием должна стать востребованной», — рассказала она.

Индустриальный партнёр проекта АО «НПО «НИКОР» планирует осуществлять производство разработанных в ТГУ хирургических инструментов. Следующий этап — создание серии образцов (не менее трёх) и выпуск инструментов для рынка России и ближнего зарубежья в 2020 году.

Тэги/темы: