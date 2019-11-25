Троллейбус врезался в стоящий грузовик в Томске
26 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Сегодня утром, 26 ноября, в Томске столкнулись троллейбус и Mitsubishi Canter, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 10.55 на пр.Фрунзе, 23. По предварительным данным, троллейбус врезался в стоящий автомобиль.
В момент ДТП в троллейбусе предварительно находились 5 пассажиров. В результате происшествия, водителя Mitsubishi осмотрели на месте происшествия врачами "скорой". Пассажирам троллейбуса медицинская помощь не понадобилась.
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