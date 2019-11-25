Троллейбус врезался в стоящий грузовик в Томске

Томский Обзор / Фото: 26 ноября 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня утром, 26 ноября, в Томске столкнулись троллейбус и Mitsubishi Canter, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 10.55 на пр.Фрунзе, 23. По предварительным данным, троллейбус врезался в стоящий автомобиль.

В момент ДТП в троллейбусе предварительно находились 5 пассажиров. В результате происшествия, водителя Mitsubishi осмотрели на месте происшествия врачами "скорой". Пассажирам троллейбуса медицинская помощь не понадобилась.

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