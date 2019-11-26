Томская область «переросла» концепцию создания научно-образовательных центров — президент РАН

Томская область сумела создать и развить у себя научно-образовательный центр (НОЦ) мирового уровня еще до организации НОЦ в рамках нацпроекта «Наука», считает президент РАН Александр Сергеев.

«НОЦ мирового уровня в Томской области де-факто уже есть, и даже на уровне выше, чем в других регионах, в том числе в пяти первых (где организованы центры — прим.ред.). НОЦ — это про создание новых высокооплачиваемых и инженерных рабочих мест. У вас уже организовано взаимодействие (между властью, наукой и промышленностью — прим.ред.)», — приводит слова Сергеева агентство «Интерфакс-Сибирь».

Он отметил, что первые создающиеся в пяти регионах научно-образовательные центры пока не получили финансирования.

«Давайте предположим, что в рамках нацпроекта средства они и не получат. Тогда надо ли вообще соревноваться за „знамя“, которое у вас уже есть? Кроме того, результаты наработок в пилотных регионах станут критериями для других. Я бываю в регионах, там работа началась, но не уверен, что те критерии будут подходящими для Томской области», — подчеркнул Сергеев.

Как сообщалось, к 2021 году должно быть сформировано не менее 15 центров, которые должны объединить ведущие университеты, научные организации с компаниями, которые действуют в реальном секторе экономики.

В 2019 году в пилотном режиме отобраны пять научно-образовательных центров: в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях.

Программы этих центров планируется рассмотреть на специально созданном заседании координационного совета при правительстве. Их проекты охватывают сельское хозяйство, энергетику, машиностроение, химические и ядерные, включая медицинские, технологии, биологическую безопасность животных, растений и человека.

С 2020 года ещё десять НОЦ будут отобраны по конкурсу, Томская область претендует на участие на этом этапе.

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