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Лоскутовскую районную поликлинику возглавил Сергей Бабанский

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Нового главного врача Лоскутовской районной поликлиники Сергея Бабанского представил коллективу заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Задачи, которые ставит департамент здравоохранения перед вновь назначенным руководителем, — это эффективная организация первичной медико-санитарной помощи, реализация программы по ее модернизации в рамках нацпроекта «Здравоохранение», повышение качества и доступности медицинской помощи для жителей Томского района», — сказал замначальника облздрава Сергей Дмитриев.

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