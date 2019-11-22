Ночью в Томске ограничат движение на Степановском переезде

22 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

В ночь на субботу, 23 ноября, в Томске ограничат движение автомобилей на Степановском железнодорожном переезде, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение будет действовать с 0.00 до 6.00 субботы, 23 ноября в границах железнодорожного переезда 79 км станции Томск I. В это время бригада Томской дистанции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД» будет ремонтировать железнодорожные пути.

Горожан просят заранее выбирать для движения другие пути.

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