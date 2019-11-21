Водитель иномарки пострадал при столкновении с трактором в Томске
22 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Минувшей ночью, 22 ноября, в Томске столкнулись Renault Logan и трактор «Амкадор», который убирал снег, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 00.30 на ул.Энтузиастов, 21. По предварительным данным, 28-летний водитель легкового автомобиля не справился с управлением, из-за чего иномарка выехала с проезжей части на правую обочину и столкнулась с трактором.
В результате происшествия водитель легкового автомобиля с травмами доставлен в медицинское учреждение.
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