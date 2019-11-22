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При пожаре в Томской области погибли 11 телят и 35 овец

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Накануне, 21 ноября, в деревне Нащеково Шегарского района произошел крупный пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании в одноэтажном кирпичном здании фермы с пристройкой на ул.Калинина поступило в 12.13. На ликвидацию пожара у сотрудников МЧС ушло более трех часов.

В результате в здании фермы обгорели деревянные перегородки и частично повреждена обрешетка крыши. В пожаре погибли 11 телят и 35 овец. Общая площадь возгорания составила 300 кв.метров.

Причина возгорания устанавливается.

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