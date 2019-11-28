В Томске пройдут мероприятия, приуроченные ко Всемирному Дню борьбы со СПИД

Томский Обзор / Фото: 28 ноября 2019 // Фото: vk.com/aidstomsk2019

В субботу, 30 ноября, В Томске в культурном пространстве FLAT пройдет мероприятие, приуроченное к Всемирному Дню борьбы со СПИДом.

Как сообщается в группе мероприятия ВКонтакте, участников ждут: «Форум-театр», розыгрыш призов по результатам тестирования, танцевальные баттлы от SKILLZ (номинации: breaking 1×1 и hip-hop 1×1) и фотовыставка. Завершит все вечеринка с гостями из Новосибирска — PARADIGMA Art. Также все желающие смогут пройти анонимное бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ.

Напомним, что любой житель области, являющийся гражданином РФ, может пройти бесплатное, в т.ч. анонимное, обследование на ВИЧ в ОГБУЗ «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями» по адресу: Томск, ул. Смирнова, 5а (проезд автобусами — 19, 38 до остановки «Бетонный завод»), в будние дни с 8.30 до 15.00.

Ответы на вопросы по проблеме ВИЧ-инфекции можно получить, позвонив на телефон доверия (3822) 76-59-23 или обратившись на сайтах: http://центрспид.рф; http://aidscenter.ru.

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается ежегодно 1 декабря. Мероприятие учреждено Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1988 году. Лозунг тридцать первого Всемирного Дня борьбы со СПИДом в 2019 году: «Сообщества добиваются перемен».

В Сибирском Федеральном Округе (СФО) общее число зарегистрированных ВИЧ-инфицированных составляло 280788 человек, что соответствует 21,4% от всех выявленных лиц с ВИЧ в Российской Федерации.

За 10 месяцев 2019 года в СФО впервые выявлено 16674 ВИЧ-инфицированных. Наибольшие показатели заболеваемости ВИЧ-инфекцией отмечены в Кемеровской и Иркутской, Новосибирской областях.

За 10 месяцев 2019 года в Томской области впервые выявлено с ВИЧ 1043 человек, за аналогичный период 2018г — 1208 человек. Показатель заболеваемости составил 96,7 на 100 тыс. населения. Общее число лиц, проживающих с вирусом иммунодефицита человека в Томской области составляет 10076 человек. В структуре установленных путей передачи ВИЧ среди ЛЖВ (лиц, живущих с ВИЧ — прим. редакции), выявленных в Томской области за 10 мес. 2019г, доминирует половой путь, на долю которого приходится 64,3%. В возрастной структуре ЛЖВ, выявленных в текущем году доминирует группа 30- 49 лет (69,6%).

За 10 месяцев текущего года в Томской области на наличие ВИЧ обследовано 230638 человек российских граждан и 10051 иностранных граждан. Охват тестированием на ВИЧ населения области составляет 23,9%. Под диспансерным наблюдением находится 8600 больных ВИЧ-инфекцией, получают антиретровирусную терапию (АРВТ) на 01.11.2019 года 68,5% от состоявших на учете. За 10 месяцев 2019 года впервые взято на антиретровирусную терапию — 1394 человека.

Основное средство борьбы с эпидемией ВИЧ/СПИД — профилактика инфицирования, что достигается ответственным отношением к своему здоровью и здоровью окружающих.

Тэги/темы: