Перекрыт канал контрабанды томского леса

Томский Обзор / Фото: 21 ноября 2019 // Фото: Pixabay.com

Сотрудники Томского линейного отдела МВД России совместно с коллегами из УФСБ по Томской, Омской и Новосибирской областям при участии УМВД России по Томской области и Западно-Сибирской транспортной прокуратуры перекрыли канал контрабанды древесины в страны ближнего зарубежья.

Как сообщает пресс-служба МВД, мужчина и женщина организовали незаконную отправку большегрузов с древесиной хвойных пород через государственную границу. Злоумышленники изготавливали фиктивные документы с реквизитами несуществующих организаций, на поставку лесоматерилов. По предварительным данным, стоимость экспортируемой продукции подозреваемыми за рубеж может превысить 600 млн рублей.

По данному факту следственный отдел Томского линейного отдела МВД на основании материалов УФСБ по Томской области, возбудил уголовные дела по ч.1 ст.226.1 и ч.3 ст.191.1 УК РФ.

Подозреваемые в контрабанде задержаны. Представителями правоохранительных ведомств одновременно провели обыски в местах в местах их проживания в Томске и Новосибирске. При обыска х обнаружены и изъяты документы, компьютерная техника, печати различных юридических лиц, банковские карты и более 8 млн рублей. Также правоохранители задержали грузовик с пиломатериалами на участке государственной границы России в Омской области.

Сейчас подозреваемые находятся под стражей. Предварительное расследование продолжается.

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