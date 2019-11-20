В воскресенье в Томске официально откроется зимний спортивный сезон

20 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В воскресенье, 24 ноября, в Томске на лыжной базе «Метелица» (ул.Королева, 13) состоится официальное открытие зимнего спортивного сезона, сообщает пресс-служба мэрии.

Томичей приглашают принять участие в соревнования по лыжным гонкам среди мужчин, женщин, юношей и девушек. Также все желающие смогут сдать нормы ГТО.

«Ежегодно мы открываем в Томске более 40 дворовых спортплощадок, в этом году обустроили уже вторую в городе „тропу здоровья“. Все это делается для развития массового спорта, чтобы каждый томич имел возможность вести здоровый образ жизни. Мы живем в Сибири, где прогулки на лыжах — один из самых популярных видов активного отдыха. Поэтому приглашаю всех томичей присоединиться к большому зимнему празднику спорта», — сказал мэр Томска Иван Кляйн.

Открытие сезона стартует в 11.40. Регистрация на сдачу норм ГТО начнется в 14.30. В 15.00 все желающие приступят к выполнению норматива.

Заявки от спортсменов принимаются до 12.00 22 ноября на почту. Спортсмены, заявившиеся индивидуально, представляют медицинскую справку перед стартом врачу соревнований о допуске к участию.

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