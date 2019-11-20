При пожаре в одном из сел Томской области погиб человек

20 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Вчера вечером, 19 ноября, в селе Копыловка Колпашевского района загорелся брусовой жилой дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании поступило на ул.Лесной поступило в 23.28. Пожар удалось ликвидировать к 23.40. В результате на кухне обгорели диван, стол, закоптились стены в помещении кухни. Общая площадь пожара составила 2 кв.метра.

Во время ликвидации возгорания пожарные обнаружили на полу тело 38-летнего мужчины. Причина пожара устанавливается.

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