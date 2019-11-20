ТГУ улучшил позиции в рейтинге Times Higher Education по направлению «Физические науки»

20 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Томский госуниверситет улучшил позиции в предметном рейтинге британского издания Times Higher Education по направлению «Физические науки», заняв место в группе 176-200, сообщает пресс-служба вуза.

Рейтинг THE «Физические науки» включает такие предметные области, как математика, статистика, физика, астрономия, химия, геология и окружающая среда. Среди российских вузов в рейтинге ТГУ занимает 5 место.

«В ТГУ традиционно сильна физика, а благодаря участию ТГУ в Проекте 5-100 нам удалось переформатировать научную работу, расставить правильные акценты для презентации нашей работы в мировом научном сообществе. Теперь мы наблюдаем накопительный эффект от этих усилий — классический университет ТГУ входит в группу 176-200 в рейтинге по физическим наукам Times Higher Education», — отметил ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

Ректор добавил, что это результат, во-первых, многолетней работы в проектах CERN — от создания детекторов для коллайдера и до работы центра мирового класса по анализу данных БАК. Во-вторых, перспективным для ТГУ направлением является биофотоника; результаты этих исследований применяются при разработке новых оптических технологий диагностики заболеваний на ранних этапах.

Добавим, что в категориях «Науки о жизни» и «Науки о медицине и здоровье» ТГУ входит в группу 401-500.

Рейтинг Times Higher Education ранжирует университеты по 11 предметным областям: «Социальные (общественные) науки», «Экономика и бизнес», «Инженерные науки и технологии», «Компьютерные науки (информатика)», «Физические науки», «Науки о медицине и здоровье», «Искусство и гуманитарные науки», «Науки о жизни», «Образование», «Психология», «Право».

При составлении предметных рейтингов THE используются те же 13 индикаторов эффективности, что и в мировом институциональном рейтинге, они группируются по пяти направлениям: преподавание (среда обучения); исследования (объем, доход и репутация); цитирование (влияние исследований); международное взаимодействие (сотрудники, студенты и исследования); доход от производственной деятельности (передача знаний). Вместе с тем эти индикаторы имеют другие соотношения — для учета специфики конкретных научных областей.

Напомним, в общем рейтинге ТНЕ Томский государственный университет находится в группе 501-600 среди мировых вузов и на пятой позиции среди вузов РФ.

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