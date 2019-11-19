Хирургический корпус томского онкодиспансера начали строить в три смены

Томский Обзор / Фото: 19 ноября 2019 // Фото: Tomsk.gov.ru

Строительство хирургического корпуса Томского областного онкологического диспансера ведется в три смены. На объекте трудятся 45 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Подрядчик (ЗАО «СУ ТДСК») продолжает армирование и заливку фундамента цокольного этажа. Уже залито почти 1,2 тыс. кубометров бетона, до конца ноября строители планируют залить еще 500 кубических метров.

«Работы на стратегически важном социальном объекте перешли на круглосуточный режим. Только в первую смену здесь трудится 25 строителей, — сообщил заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. – В конце года мы решим вопрос с присоединением хирургического корпуса ко всем коммуникациям».

Он уточнил, что сейчас на площадке работает единственный в Томской области башенный подъемный кран КБ-401, отличающийся особой маневренностью.

«Стрела крана длиной 40 метров позволяет перекрывать всю строительную площадку, повышая скорость работ», — пояснил вице-губернатор.

До конца года на объект планируется закупить вентиляционную систему и лифтовое оборудование.

Хирургический корпус онкодиспансера вместит стационар на 120 коек, а также поликлинику. Работы по возведению объекта начались в апреле 2019 года, плановый срок их окончания — 2021 год.

Строительство хирургического корпуса томского областного онкологического диспансера ведется в рамках национального проекта «Здравоохранение». На эти цели из бюджетов всех уровней направлено почти 2,7 млрд рублей. Со сдачей хирургического корпуса и ПЭТ-центра в регионе будет выстроена вся цепочка оказания высокотехнологичной помощи при онкологических заболеваниях.

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