«Томь» на выезде уступила «Енисею»

Томский Обзор / Фото: 19 ноября 2019 // Фото: Vk.com/fctomtomsk

В минувшее воскресенье, 17 ноября, в Красноярске прошел матч 24 тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2019-2020 в рамках которого местный «Енисей» принимал «Томь», сообщается на сайте томской команды.

Хозяева поля открыли счет на 57 минуте матча. Автором первого гола стал Артем Делькин. Через 9 минут он же вновь поразил ворота томичей. На 68 минуте Михаил Комков еще больше укрепил преимущество хозяев. В результате матч закончился со счетом 3:0.

По итогам 24 туров томская команда занимает 9 строчку турнирной таблицы ФНЛ. Следующий матч томская команда проведет 23 ноября в Волгограде, где встретится с местным «Ротором».

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