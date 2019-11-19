В Томске приставы арестовали грузовики, которые должница получила в качестве уплаты долга

19 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Томские судебные приставы наложили арест на несколько грузовых автомобиля, которые были переданы женщине, одновременно являющейся должником и взыскателем. Таким образом они намерены гарантировать погашение долга, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Женщина задолжала организации по договорным обязательствам около 4 млн. рублей, еще 3 млн. рублей составляет кредиторская задолженность банкам. Кроме того, ей необходимо заплатить почти 400 тыс. рублей налогов. Руководитель организации (один из взыскателей) в свою очередь, по решению суда обязан передать ей четыре транспортных средства: грузовой тяжеловоз МАЗ, два КамАЗа и автобетоносмеситель.

Так как женщина могла продать или передать технику так и не погасив долг, приставы решили арестовать имущество. Транспорт, который находится на территории организации, передали представителю должницы, однако арестовали и оставили на ответственное хранение здесь же. Согласно акту описи и ареста, автомобили остаются на хранении без права пользования. Ключи от транспорта находятся у пристава.

В случае, если томичка не погасит задолженность в ближайшее время, имущество будет передано на принудительную реализацию с целью погашения долга в пользу всех взыскателей.

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