В Томске пожилую женщину доставили в больницу после столкновения попутных маршруток
18 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Сегодня днем, 18 ноября, в Томске у остановочного комплекса столкнулись два маршрутных ПАЗа, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 14.10 на ул.Яковлева, 5. По предварительным данным, одна маршрутка столкнулась с другой, стоящей у остановки.
В результате происшествия 61-летняя женщина-пассажир одного из автобусов доставлена в медицинское учреждение для осмотра.
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