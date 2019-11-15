В Томске пожилую женщину доставили в больницу после столкновения попутных маршруток

Томский Обзор / Фото: 18 ноября 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня днем, 18 ноября, в Томске у остановочного комплекса столкнулись два маршрутных ПАЗа, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 14.10 на ул.Яковлева, 5. По предварительным данным, одна маршрутка столкнулась с другой, стоящей у остановки.

В результате происшествия 61-летняя женщина-пассажир одного из автобусов доставлена в медицинское учреждение для осмотра.

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