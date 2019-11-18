В «Точке кипения – Томск» пройдет семинар по проектированию полигона проекта «Палеозой»

18 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В региональной «Точке кипения» 19–21 ноября пройдет семинар в рамках проекта «Палеозой» по проектированию полигона для тестирования технологий, а также развитию инжиниринговых компетенций.

В семинаре примут участие недропользователи, нефтесервисные компании, инжиниринговые центры, научные команды университетов. В центре внимания участников семинара — создание полигона для тестирования технологий в рамках проекта «Палеозой», который направлен создание новой платформы технологий для рентабельного промышленного освоения нетрадиционных запасов углеводородов.

«Развитие инжиниринга, в том числе в нефтегазовой отрасли — одно из важнейших направлений в рамках политики развития новых специализаций экономики Томской области. Новые специализации предполагают развитие сервисов, позволяющих зарабатывать не только на конечных продуктах, но и на технологиях, на базе которых они создаются. Это требует развития компетенций в области защиты интеллектуальной собственности, моделей лицензирования технологий», — комментирует заместитель Губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов.

Участники обсудят локализацию полигона, развитие инфраструктуры, пользовательские сценарии и форматы тестирования технологий, а также выбор специализации Томской области в развитии инжиниринговых сервисов. Итогом семинара станет согласованная дорожная карта участников проекта развития полигона для тестирования технологий в рамках проекта «Палеозой».

«Точка кипения — Томск» — пространство коллективной работы Агентства Стратегических Инициатив (АСИ) для реализации Национальной технологической инициативы и развития экономики будущего. Это место, где встречаются и развиваются лидеры проектов в сферах будущего: инноваций, бизнеса, социального предпринимательства и промышленности, а также искусства. Посмотреть календарь мероприятий в «Точке» можно на сайте leader-id.ru.

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