Легендарный литовский фотограф приехал в ТГУ

18 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: предоставлены Центром европейской фотографии ТГУ

Ромуалдас Пожерскис, один из самых известных в мире представителей литовской школы фотографии, приехал в Томск для встречи со студентами Высшей школы журналистики ТГУ.

Пожерскис давно признан классиком мировой фотографии, его работы регулярно выставляются в разных странах, часть работ находится в коллекциях музеев Франции, Финляндии, Швеции, США, России и других стран. Он обладатель многочисленных фотографических премий и наград, художник Международной федерации фотоискусства (FIAP). Награждён премией Альфреда Тёпфера (Alfred Töpfer) за вклад в развитие и сохранение культурного наследия стран Центральной и Западной Европы. В 2005 году награжден Рыцарским крестом за заслуги перед Литвой, а в 2006 году – Польским Золотым Крестом за заслуги.

Сейчас Пожерскис (он родился в 1951 году) является профессором факультета искусств Каунасского Университета Витовта Великого, где читает курс по истории и эстетике фотографии. И он по-прежнему активно снимает, в настоящий момент в восьми городах мира проходят его выставки, одна из них – в Томске. В Сибирском филиале ГМВЦ «РОСИЗО» (пер. Нахановича, 3а) представлено около 50 чёрно-белых кадров — избранные фотографии из циклов «Литовские пилигримы», «Беспокойные путешественники», «Заботы и радости маленького Альфонса». Выставка в Томске организована Центром европейской фотографии ТГУ (куратор Ирина Корнева) при поддержке Литовского института культуры. Она работает до 25 ноября, вход бесплатный.

В творчестве Ромуалдаса Пожерскиса выделяются несколько масштабных циклов фотографий, каждому из которых автор посвятил долгие годы работы. Среди наиболее известных: серии «Победы и разочарования», «Старые города Литвы», «Сельские праздники», «Дом престарелых», «Заботы и радости маленького Альфонса», «Детская больница». Обостренное внимание к отдельному человеку, желание узнать и рассказать его историю отличает авторский метод литовского фотографа. В объектив его камеры часто попадали люди менее защищённые, чем большинство окружающих: дети в больнице, старики из дома престарелых, люди с особенностями развития.

Фотографии Пожерскиса медитативны и одновременно документально правдивы. В этих кадрах ощущается то добродушная, то ироничная улыбка автора. При этом в них видна и глубина житейской философии. «Мир, который я снимал, умер» - говорит Ромуалдас Пожерскис о своих работах. Но люди на его фотографиях живут до сих пор. О том, как он снимал свои легендарные циклы, что стоит за уникальными кадрами, на что сейчас направлен его объектив, Пожерскис рассказал на встрече с томскими зрителями в галерее Сибирского филиала «РОСИЗО» в воскресенье 17 ноября. А сегодня он встретится со студентами ТГУ, для которых прочитает лекцию на тему «Творческая фотография – как сочетать репортаж и постановку». Лекция пройдёт на факультете журналистики (пр. Ленина, 66), начало в 18 часов, вход свободный.

Ещё одна встреча легендарного фотографа со студентами ФЖ и молодыми фотографами Томска состоится 20 ноября в 16.30. Он расскажет о своих поездках на фестиваль Burning Man («Горящий человек») — крупнейший в мире фестиваль искусств и радикального самовыражения, который ежегодно проходит в пустыне Блэк-Рок (Black Rock Desert) в Неваде, США и который называют «самым сумасшедшим фестивалем в мире». Ромуалдас Пожерскис сделал несколько выставок в разных странах по итогам этих поездок, а на встрече с будущими фотожурналистами в ТГУ он расскажет о принципах работы фотографа в экстремальных условиях. Встреча пройдёт в фотостудии Высшей школы журналистики, на неё приглашаются все желающие.

Вместе с Ромуалдасом в Томск приехала его дочь Моника Пожерските, известный в Литве портретный и фэшн-фотограф. 19 ноября она прочитает лекцию «Как работать над своим проектом, если у вас ещё нет проекта». Моника расскажет о том, что делать, если у вас есть идея, которую хочется воплотить в виде фотопроекта, но вы не знаете, как это делать, с чего начать, где найти героев и как договориться с ними о съёмке. Главная мысль лекции – как найти способ показать миру те идеи, которые живут внутри меня.

Место встречи – факультет журналистики ТГУ, начало в 18.00.

Фото: работы Ромуалдаса Пожерскиса

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