В следующем году томские дороги начнут ремонтировать по новым технологиям

15 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

В 2020 году для ремонта дорожного покрытия в Томске начнут использовать смеси с более крупной фракцией щебня и добавлением полимерно-битумного вяжущего (ПБВ), сообщает пресс-служба мэрии.

«Впервые мы опробовали смеси с ПБВ на проспекте Мира в 2018 году. Они показали себя хорошо, и мы будем применять эту добавку и на других участках улиц, - подчеркнул Иван Кляйн. - В 2020 году при ремонте улицы Пушкина и развязки на 4-й поликлинике, где очень интенсивное движение, на выравнивающих слоях будет использована более крупная фракция щебня c ПБВ. Мы рассчитываем, что применение этих материалов позволит увеличить износостойкость и, следовательно, долговечность покрытия».

Для устранения колееобразования на участке улицы Елизаровых в 2020 году планируется выполнить выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси с полимерно-дисперсными армирующими добавками.

В целом в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 2024 года в Томске предстоит отремонтировать 75 томских дорог. В 2020 году по нацпроекту в Томске запланирован ремонт улиц ул. Пушкина, включая площадь Соляную с развязкой и путепроводом, улиц Профсоюзная, Пролетарская, Артема, Усова, Елизаровых (от Шевченко до пл. Южной), Косарева, 79-й Гвардейской Дивизии, пр. Ленина (от Герцена до Беленца).

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