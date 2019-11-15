Томичей бесплатно научат погружаться с аквалангом

15 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба администрации Томска

В эти выходные в Томске стартует Юбилейный V Фестиваль водных видов спорта. 16 ноября в рамках мероприятия в бассейне «Звёздный» (ул. Энтузиастов, 31) пройдет День открытых дверей.

Как сообщает пресс-служба администрации города, с 17.00 до 21.00 все желающие смогут под руководством опытных инструкторов поплавать в классических ластах, с моноластой, или же совершить своё первое погружение с аквалангом.

На мероприятии будут работать опытные инструкторы — спортсмены, призёры чемпионатов области и России, а также сертифицированные дайверы.

На Дне открытых дверей будет работать 2 зоны: зона плавания в ластах и зона дайвинга. Сначала желающим прочтут инструктаж, после — помогут подобрать оборудование. В дайвинге на протяжении всего погружения участника фестиваля под водой будет сопровождать личный инструктор.

С аквалангом можно погружаться с 9 лет. Медосмотр проходится на месте, для детей младше 13 лет обязательно наличие справки на энтеробиоз.

С собой необходимо иметь: купальный костюм, шапочку для плавания, сланцы, твёрдое мыло, мочалку, полотенце.

Предварительная запись не обязательна, но желательна. Записаться или задать вопросы можно в группе «Вконтакте».

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