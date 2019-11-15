В Томске пройдет социальная акция «Нет ДТП»

Томский Обзор / Фото: 15 ноября 2019 // Фото: Вячеслав Смирнов

Завтра, 16 ноября, Томск присоединится к масштабной социальной акции «Нет ДТП». Мероприятие состоится в 18.00 в амфитеатре на Набережной реки Ушайки (пл. Ленина, 12), принять участие могут все желающие, сообщает пресс-служба администрации города.

Участники зажгут символическую «свечу памяти» с помощью фонариков на мобильных телефонах, а сотрудники ГИБДД напомнят томичам о важности соблюдения правил дорожного движения. Вспомнить погибших также придут волонтеры — студенты томских вузов, ссузов и школьники.

В преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП в томских школах прошли тематические занятия, квесты, классные часы с участием сотрудников Госавтоинспекции, на которых ребята повторили простые правила поведения на дорогах.

Всемирный день памяти жертв ДТП утвержден Генеральной Ассамблеей ООН 26 октября 2005 года и отмечается в третье воскресенье ноября. Этот день призван привлечь внимание всех людей планеты к тому, что во всем мире в результате дорожно-транспортных происшествий ежедневно погибает около 3 тысяч человек и около 100 тысяч получают серьезные травмы и ранения.

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