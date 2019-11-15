«Томь» на выезде обыграла «Текстильщик»

Томский Обзор / Фото: 15 ноября 2019 // Фото: Vk.com/fctomtomsk

В минувшую среду, 15 ноября, в Иваново состоялся матч 23 тура Первенства России по футболу в рамках которого местный «Текстильщик» принимал «Томь», сообщается на сайте томской команды.

Счет во встрече на 56 минуте открыл Исмаил Эдиев, головой направивший мяч в ворота после подачи углового. Через 4 минуты Максим Казанков укрепил преимущество гостей. В результате матч закончился со счетом 0:2.

По итогам 23 туров «Томь» находится на 9 строчке турнирной таблицы ФНЛ. Следующий матч томская команда проведет 17 ноября в Красноярске, где встретится с местным «Енисеем».

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