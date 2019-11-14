Осужденный за взятку экс-глава томского ГУ МЧС Бегун не смог оспорить приговор

14 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Судебная коллегия Томского областного суда оставила в силе приговор суда первой инстанции в отношении бывшего начальника главного управления МЧС Михаила Бегуна по делу о получении взятки, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента из зала суда.

«Приговор Ленинского районного суда Томска в отношении Бегуна оставить без изменения», — сказал председательствующий.

Сам Бегун до оглашения решения заявил в суде, что считает дело в отношении него сфабрикованным.

«Видеозаписи камер наблюдения (где видно, как в кабинет заносят папку с деньгами — ИФ) к делу не приобщили. С записями (переговоров свидетелей в интернете — ИФ) аномалия какая-то. Следствие устроили только четыре аудиозаписи (переговоров — ИФ), остальные ни на компьютере, ни на телефоне свидетеля не искались и не изучались», — сказал Бегун.

Он также обратил внимание суда на то, что один из свидетелей обвинения зачем-то удалил телеграм-канал, где он вел переписку с другим свидетелем.

Бегуну инкриминировали п."в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в крупном размере за незаконные действия), дело возбудило следственное управление СКР по Томской области по материалам регионального УФСБ.

По версии следствия, обвиняемый с июня по 24 июля 2018 года лично получил от директора одной из коммерческих организаций взятку в размере 300 тыс. рублей за предоставление лицензии на монтаж, техобслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

В суде представитель прокуратуры сообщила, что Бегун просил взятку у предпринимателя, заявляя, что деньги необходимы на оплату адвокатов кемеровских сотрудников МЧС, обвиняемых по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».

Выступая с последним словом в суде, Бегун заявлял, что дело сфабриковано, так как на папке с деньгами не было его отпечатков пальцев и других следов. Он также заявлял о пристрастности судьи и требовал его отвода.

4 июля Ленинский районный суд Томска приговорил Бегуна к 7 годам колонии строгого режима, штрафу 900 тыс. рублей, трехлетнему запрету занимать руководящие должности в госучреждениях и органах местного самоуправления и лишил его специального звания генерал-майор внутренней службы. Сторона защиты обжаловала приговор.

Тэги/темы: