Две машины сгорели в томском автосервисе

14 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Сегодня днем, 14 ноября, в Томске загорелось здание автосервиса, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в помещении по ул.Ижевская, 38 поступило в 14.21. В результате пожара сгорели два легковых автомобиля, еще три пострадало.

Возгорание удалось ликвидировать к 14.48. Общая площадь пожара составила 50 кв.метров. Погибших и пострадавших нет. В ликвидации принимали участие 10 единиц техники, 35 человек.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

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