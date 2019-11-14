Две машины сгорели в томском автосервисе
14 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области
Сегодня днем, 14 ноября, в Томске загорелось здание автосервиса, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании в помещении по ул.Ижевская, 38 поступило в 14.21. В результате пожара сгорели два легковых автомобиля, еще три пострадало.
Возгорание удалось ликвидировать к 14.48. Общая площадь пожара составила 50 кв.метров. Погибших и пострадавших нет. В ликвидации принимали участие 10 единиц техники, 35 человек.
Фото: ГУ МЧС по Томской области
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