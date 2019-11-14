До конца ноября в Томске сдадут долгострой на Нефтяной, 15

Томский Обзор / Фото: 14 ноября 2019 // Фото: Tomsk.gov.ru

Работы на первой очереди долгостроя по ул.Нефтяной, 15 в Томске планируется завершить до конца ноября, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Работы по завершению строительства проблемного объекта ведет СУ ТДСК. Объект уже полностью возведен и подключен к инженерным сетям, здесь также установлены лифты, произведена опломбировка счетчиков.

«На завершение всех строительных работ и приемку объекта специалистам необходимо еще две недели. К 28 ноября мы рассчитываем получить заключение о соответствии объекта проектной документации и ввести дом в эксплуатацию», — сообщил Евгений Паршуто на встрече с дольщиками.

Предполагается, что в этот дом заедет часть дольщиков с ул.Мокрушина, 9 и Нефтяной, 5. Весной на Нефтяной, 15, планируется провести благоустройство прилегающей территории. Также здесь планируется строительство подъездных путей.

В результате возведения первой очереди объекта долгожданные квартиры получат свыше 170 дольщиков. Вторую очередь объекта планируется построить до конца 2021 года.

«В 2019 году в областном бюджете заложено 137 млн рублей на субсидии организациям, достраивающим проблемные дома. Объем средств на продолжение программы в 2020 году сейчас обсуждается на согласительных комиссиях в рамках принятия бюджета на очередной плановый период», — уточнил вице-губернатор.

В 2019 году ключи от новых квартир уже получили дольщики проблемного дома по ул. Кедровой, 34. В активной фазе работы по достройке домов по ул. Большой Подгорной, 46, и пер. Нижнему, 47. Полностью решить вопрос с проблемными долгостроями Томской области планируется до конца 2021 года.

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