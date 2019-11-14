Томская область к 2021г разработает проект дорожной развязки на пути к аэропорту «Богашево»

14 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

ОГКУ «Томскавтодор» объявило открытый конкурс на разработку проекта на строительство транспортной развязки на юге Томска, по направлению к аэропорту «Богашево», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта — 50 млн рублей.

Подрядчику предстоит до 15 декабря 2020 года выполнить работы по инженерным изысканиям, а также подготовить проектную и рабочую документацию по развязке. Объект будет располагаться на примыкании автодороги Томск — Аникино — Ярское к автодороге Томск — Аэропорт.

В частности, победитель конкурса предложит не менее трех вариантов проекта (в дальнейшем, после утверждения, проектирование будет продолжаться по одному из них), получит технические условия для проектирования, разработает проект планировки и межевания территории, а также непосредственно проектную и рабочую документацию.

Заявки принимаются до 9 декабря, они будут рассмотрены 19 декабря.

Ранее сообщалось, что Томская область направит 250 млн рублей на проектирование двух транспортных развязок в активно развивающейся южной части Томска, где складывается сложная дорожная обстановка. На юге города уже строится развязка общей стоимостью около 1,8 млрд рублей, еще две станут ее логическим продолжением, поскольку без них выезд из города станет «узким бутылочным горлышком, когда четыре полосы переходят в две», отмечал ранее заместитель губернатора региона Игорь Шатурный.

Кроме того южный выезд из города — это дорога на международный аэропорт «Богашево», а также к ряду отдаленных городских микрорайонов и дачных поселков.

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