Ночью в Томске произошел крупный пожар на Первомайской

14 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Минувшей ночью, 14 ноября, в Томске загорелся двухэтажный брусовой жилой дом по ул.Первомайская, 149, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 1.12. К приезду пожарных горело в одной из квартир на первом и втором этажах. Горели тамбур и крыша. Пожарные эвакуировали 6 человек с первого и второго этажей (с применением ручной пожарной лестницы). Из дома также вынесли 3 газовых баллона.

Возгорание удалось ликвидировать к 3.19. В результате в подъезде обгорели стены тамбура, сгорела лестница, обрушилось перекрытие между тамбуром и крышей на площади 8 кв.метров. Частично сгорела и обрушилась обрешетка крыши на площади 20 кв.метров. На первом этаже в квартире № 1 обгорели стены прихожей и комнаты В квартире № 2 обгорели стены прихожей и комнаты. На втором этаже в квартире № 3 обгорели стены прихожей и двух комнат. В квартире № 4 обгорели стены по всей площади. Обгорела крыша дома на площади. Общая площадь пожара составила 214 кв.метров.

На месте работали 50 человек и 16 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

Фото: ГУ МЧС по Томской области



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