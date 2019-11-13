Томичек предпенсионного возраста приглашают в клуб «Жизнь после 55»

Томский Обзор / Фото: 13 ноября 2019 // Фото: Pixabay.com

В томском центре «Семья» пройдет встреча «Жизнь после 55», в рамках которой женщинам предпенсионного возраста расскажут о том, как преодолевать трудности во взаимоотношениях с детьми и семьей, сообщает пресс-служба мэрии.

Как пояснила, психолог центра «Семья» Алена Лапшина, участие в первой подобной встрече в сентябре приняли 13 женщин. Проект для женщин 55+ о взаимоотношениях со взрослыми детьми получил большую популярность. Поэтому центр запускает еще одну группу «Жизнь 55+»

«Этот проект создан для женщин старше 55 лет, у которых есть взрослые дети и трудности во взаимоотношениях с ними. Проблемы взаимоотношений в семье, открытые конфликты и скрытые обиды, должны ли родители помогать взрослым детям, попавшим критическую ситуацию, об этом и о многом расскажут психологи участникам проекта»- рассказала Алена Васильевна

Встреча пройдет 18 ноября 2019 года в 15.00 в центре «Семья» (ул.Куйбышева, 1).

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