На уборку томских улиц вывели 60 единиц техники

13 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Сегодня днем, 13 ноября, в механизированном содержании города задействованы 60 плужнощеточных машин, грейдеров, снегопогрузчиков, пескоразбрасывателей, тракторов и другой спецтехники.

Как сообщает пресс-служба мэрии, основной объем работ по посыпке и прометанию улиц предприятие выполняет в ночную смену, до 6 часов утра. В утренний и вечерний «час пик» спецтехника не выходит на улично-дорожную сеть, чтобы не создавать дополнительных пробок.

В среду днем «ТомскСАХ» вывел механизированные звенья по ул. Елизаровых (на участке от ул. Шевченко до пр. Кирова) по обеим сторонам, фронтальный снегопогрузчик работает на остановках по ул. Балтийская, Осенняя, пр. Академический.

Для устранения наледи и снежных накатов коммунальные службы Томска используют специальный жидкий реагент «Бионорд»: во вторник его израсходовали более 1300 кг. Этот реагент способен быстро устранить наледь, для этого ему потребуется в зависимости от температурного режима от 15 до 60 минут. Кроме того, «Бионорд» работает и при низких температурах воздуха – до -30°С. В распределении реагента задействована специальная навесная установка на КамАЗ – ЭПОКА, которая распространяет смеси по поверхности равномерно. Подобное оборудование «ТомскСАХ» использует уже второй сезон. Сегодня реагент рассыпают в заездных карманах Кировского и Советского районов.

Накануне в механизированном содержании города было задействовано 136 единиц техники, в ручной уборке 143 человека. На дороги Томска высыпали почти 430 тонн песко-соляной смеси, доставили на полигон 533 тонны снега, еще 80 тонн приняли от сторонних организаций. Снег убирали на участках Комсомольского проспекта, Кузнечного взвоза, ул. К. Маркса, Р. Люксембург, Герцена, в пер. Спортивном и др.

Подрядчики районных администраций совместно с управляющими компаниями наводят порядок в жилых микрорайонах, работают во внутриквартальных проездах.

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