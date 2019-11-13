В Томске владелица 39 квартир накопила более 2 млн рублей долгов за комуслуги

13 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

В Томске судебные приставы арестовали квартиру и автомобиль женщины, задолжавшей 2,2 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

«Владелица более 60-ти объектов недвижимости, в том числе 39 квартир, не платит за предоставляемые коммунальные услуги. В результате долг по всем объектам составил 2 240 000 рублей, из них более 1 500 000 рублей — задолженность в пользу АО «Томск РТС, — говорится в сообщении. — Гражданка не считает нужным платить за тепло, воду, электроэнергию и жилищные услуги, поэтому за блага цивилизации ей придется рассчитаться частью своего имущества».

В свою очередь в пресс-службе ресурсоснабжающей организации отметили, что абонента неоднократно уведомляли о необходимости погасить задолженность за потребленные отопление и горячую воду, однако должница в течение нескольких лет не реагировала на предупреждения. При этом по каждой из принадлежащих женщине квартир, кроме той, в которой она фактически проживает, имеется задолженность за услуги теплоснабжения в размере от 8 тысяч до 90 тысяч рублей.

Судебные приставы наложили запрет на перерегистрацию недвижимости в Росреестре, чтобы дложницца не смогла продать или передать имущество до погашения долга. Также запрет на регистрацию был наложен в ГИБДД в отношении иномарки должницы — Chery 2012 г.в.

Поскольку женщина не предприняла никаких попыток к оплате задолженности, приставы выехали на адрес ее проживания, наложили арест на квартиру в центре города площадью почти 60 кв.метров и на машину, которая на эвакуаторе была доставлена на стоянку одного из взыскателей (Томск РТС).

У неплательщицы есть 10 дней, для того чтобы оплатить долг. Если этого не произойдет, имущество направят на оценку специалистом, а затем — на реализацию.

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