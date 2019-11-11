В Томской области задержали рыбаков, подозреваемых в незаконном вылове пеляди

Томский Обзор / Фото: 12 ноября 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Александровские полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в незаконной добыче водных биологических ресурсов, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

О браконьерах в полицию сообщили сотрудники отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов. Ранее не судимые подозреваемые занимались выловом пеляди (в количестве 40 экземпляров). Ущерб, причиненный действиями браконьеров, оценивается в 74 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

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