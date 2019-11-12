Томские шахматисты взяли «золото» и «бронзу» первенства Сибири

Томский Обзор / Фото: 12 ноября 2019 // Фото: Tomsk.gov.ru

Трое томских шахматистов стали призерами первенства Сибирского федерального округа по шахматам среди спортсменов разных возрастных категорий, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Состязания проходили в Новосибирске и Кемеровской области. В Кузбассе проходили соревнования среди детей 11-13 лет, а в Новосибирске – среди юниоров 15-19 лет. За победу боролись 393 юных шахматиста из всех регионов Сибирского федерального округа.

Томскую область представляли 42 спортсмена и семь тренеров - это самая многочисленная делегация региона на детских первенствах по шахматам за последние пять лет.

Воспитанник Дворца творчества детей и молодежи Томска Максим Швецов второй год подряд стал победителем первенства СФО, завоевав золотую медаль. Бронзовыми призерами соревнований стали учащиеся детско-юношеской спортивной школы № 7 Ангелина Авдоченко и Глеб Радионенко.

Все три спортсмена получили путевки на первенство России, которое состоится в Сочи в апреле 2020 года.

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