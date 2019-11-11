Детям из томской деревни будут преподавать язык, на котором говорят 44 человека

11 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Библиотекарь из деревни Ново-Шумилово в Тегульдетском районе Томской области Маргарита Кондюрина начнет преподавать школьникам почти утерянный чулымский язык, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу Томской епархии Русской православной церкви.

«На уроках она будет использовать русско-чулымское Евангелие от Марка, а также методические материалы и словари, которые ей предоставит лингвист Томского государственного педагогического университета (ТГПУ) Валерия Лемская. Она работает вместе с нами над переводами Священного Писания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экземпляры перевода Евангелия от Марка на чулымский язык теперь есть в библиотеках Тегульдета и деревни Ново-Шумилово и у прихожан деревенского храма. «Близится к завершению перевод Евангелия от Матфея», — говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, в марте 2019 года житель Тегульдетского района Томской области Василий Габов по одобрению совета Русской православной церкви в Москве перевел на чулымский язык Евангелие от Марка. На чулымском языке книга называется «Маркадын Чакшычут ёсь тилге шыйлылган».

По итогам переписи населения 2010 года (более актуальных данных нет) чулымским языком в России владело 44 человека.

Тэги/темы: