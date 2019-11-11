Житель Томской области застрелил знакомого из обреза
11 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Pixabay.com
В поселке Катайга Верхнекетского района местный житель убил знакомого, трижды выстрелив в него из обреза охотничьего ружья, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Инцидент произошел 5 ноября. По предварительным данным, подозреваемый пришел к жертве домой где и застрелил. Поводом для такого поступка стало конфликт, возникший на почве личных неприязненных отношений. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.
В свою очередь подозреваемый при задержании дал признательные показания и полностью признал себя виновным. Сейчас он находится под стражей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Его расследование продолжается.
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