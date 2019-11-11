«Томь» на выезде уступила курскому «Авангарду»

Томский Обзор / Фото: 11 ноября 2019 // Фото: Vk.com/fctomtomsk

В минувшую субботу, 9 ноября, в Курске прошел матч 22 тура Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2019-2020 в рамках которого местный «Авангард» принимал «Томь», сообщается на сайте томской команды.

Томичи открыли счет на 9 минуте матча. Ислам Тлупов пробил с левого угла вратарской в дальний угол, однако голкипер «Авангарда» спас свою команду. Первым на добивании был Олег Шалаев, который и отправил мяч в сетку. К концу первого тайма, на 43 минуте, гости упрочили свое преимущество. Максим Казанков сыграл «в стенку» с Дмитрием Сасиным, прошёл по флангу и отдал передачу в центр, затем мяч дошёл до Ивана Андреева, который из пределов штрафной точно пробил в верхний угол.

Хозяева начали отыгрываться ближе к концу матча. На 73 минуте Илья Кубышкин прямым ударом отправил мяч в ворота «Томи». Затем, на 86 минуте, после подачи на правый угол вратарской мяч дошёл до Хачима Машукова и тот с близкого расстояния отправил мяч мимо вратаря томичей. Финальную точку в матче поставил Роман Минаев.

В итоге встреча закончилась со счетом 3:2. По итогам 22 туров томская команда находится на 9 строчке турнирной таблицы. Следующий матч «Томь» проведет 13 ноября в Иваново, где встретится с местным «Текстильщиком».

Тэги/темы: