В томской «Точке кипения» обсудят цифровизацию образования

10 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В понедельник, 11 ноября, в пространстве коллективной работы «Точка кипения – Томск» состоится практический семинар «Образование будущего: анализ современных проектов и инициатив» с участием приглашенных российских экспертов в области создания образовательных цифровых платформ и новых образовательных моделей.

В рамках семинара участникам будет представлен российский опыт разработки образовательных цифровых платформ, новых образовательных концепций, а также представлены текущие проекты и инициативы, направленные на внедрение новых технологий в систему образования.

Семинар состоится с участием российских экспертов в области цифровизации образования, разработки региональных документов стратегического развития и программ развития высокотехнологичных отраслей и бизнеса. Эксперты практического семинара имеют опыт в разработке методических пособий для персонализированной модели образования, внедрении новых образовательных моделей и эффективных решений в сфере образования, разработке и реализации межвузовских программ подготовки инженеров в сфере высоких технологий, создании площадок для развития технического и инновационного творчества и др.

К участию в семинаре приглашаются преподаватели и сотрудники, реализующие перспективные проекты, связанные с новыми технологиями, реализацией НТИ и кружкового движения, в учреждениях всех уровней образования, в том числе дополнительного образования.

Практический семинар «Образование будущего: анализ современных проектов и инициатив» состоится в понедельник, 11 ноября, в пространстве коллективной работы «Точка кипения – Томск» (пр.Ленина, 26). Начало семинара в 16:00 (продолжительность – 2 часа). Регистрация по ссылке обязательна.

Справка: Пространство коллективной работы «Точка кипения – Томск» было открыто в ноябре 2017 года. За два года на площадке прошло более 1100 мероприятий, в которых приняли участие более 35,5 тысяч человек. В 2019 году команда томской «Точки кипения» стала победителем в номинации «Прорыв года» - за самый быстрый рост экосистем, проведение исследований взаимодействия сообщества и мероприятий для поддержания и развития форматов. Награждение состоялось на площадке конференции Баркемп «Национальная технологическая революция 20.35».

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