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Томское «Спецавтохозяйство» обязали вернуть общественным организациям сетки для сбора мусора

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Власти Томска обязали регионального оператора вернуть общественным организациям сетки для сбора мусора до 15 ноября, сообщает пресс-служба мэрии.

Как выяснили участники прошедшего 6 ноября выездного совещания, региональный оператор не уведомил собственников сеток для раздельного сбора мусора в должном порядке, превысив свои полномочия. В связи с этим «Спецавтохозяйству» поручено вернуть вывезенные сетки собственникам – ООО «Чистый мир» и ООО НПК.

Также региональному оператору рекомендовано обратиться в прокуратуру для разъяснения законности ведения работ по сортировке отходов силами общественных организаций в условиях действующего ФЗ №89 «Об отходах производства и потребления». Это необходимо из-за различных подходов участников конфликтной ситуации к толкованию терминов существующего законодательства.

Юристы департамента дорожной деятельности и благоустройства изучили поступившие к ним материалы от компании «Чистый мир» и дали заключение, что имеющаяся документация не позволяет «Чистому миру» осуществлять деятельность по сбору, накоплению, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов.

«Если компания намерена работать в этом направлении, ей необходимо обратиться в областной департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды для включения в территориальную схему. Кроме того, им необходимо получить и лицензию, - подчеркнул начальник департамента Сергей Аушев. - В свою очередь, мы понимаем, какой большой вклад компания внесла в развитие экологической культуры томичей, и предлагаем ей продолжить работу в этом направлении, разместив емкости для раздельного сбора мусора у школ и детских садов».

Отметим, согласно ФЗ № 89 «Об отходах производства и потребления», к твердым коммунальным относятся отходы, образующиеся в процессе потребления, а также товары, утратившие свои потребительские свойства. Вторичное сырье, согласно «ГОСТ Р 54098-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы…» – это ресурс, образованный из собранных, накопленных и специально подготовленных для повторного хозяйственного использования отходов производства и потребления, или продукция, отслужившая установленный срок или морально устаревшая.

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