Пожар в томской многоэтажке, откуда эвакуировали более 60 человек, ликвидировали

8 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Томские пожарные ликвидировали возгорание в 16-этажном здании по ул.Ивана Черных, 66, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Возгорание удалось ликвидировать в 13.14. Напомним, сообщение о возгорании в многоэтажном доме поступило в 11.09. К 11.25 ранг пожара вырос до №3. Из дома эвакуировали более 60 человек.

На месте работают 5 звеньев газодмымзащиты, всего в ликвидации возгорания участвуют 40 человек, 14 единиц техники.

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