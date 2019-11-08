На следующей неделе в Томск приедет главный Дед Мороз страны

Томский Обзор / Фото: 8 ноября 2019 // Фото: Владимир Дударев

В понедельник и вторник, 11 и 12 ноября, в рамках своего ежегодного путешествия Томск посетит главный российский Дед Мороз, сообщает пресс-служба мэрии.

Томск станет вторым из 28 городов России, где побывает главный волшебник страны. Общегородской праздник с участием сказочного героя состоится 12 ноября в 18.00 на площадке перед Музеем истории Томска (ул. Бакунина,3).

По традиции, визит гостя из Великого Устюга начнется с пресс-конференции, которая пройдет в 11 ноября в 10.30 в «Точке кинения» (пр. Ленина, 26). Задавать вопросы будут не только журналисты, но и юные томичи.

В Томске Дед Мороз исполнит желания подопечных реабилитационного центра «Шаг вперед», коррекционной школы-интерната и центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Орлиное гнездо».

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