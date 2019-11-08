Томские судомоделисты стали призерами чемпионата и первенства Сибири

Томский Обзор / Фото: 8 ноября 2019 // Фото: Tomsk.gov.ru

Томские судомоделисты завоевали золотые и бронзовые медали открытом чемпионате и первенстве Сибирского федерального округа по судомодельному спорту в классе радиоуправляемых моделей-копий. Состязания проходили в Томске, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Участниками соревнований в центре водных видов спорта «Звездный» стали около 70 спортсменов из Новосибирской, Свердловской, Кемеровской, Томской областей, Алтайского и Красноярского краев.

Томскую область на чемпионате СФО представляли Николай Гудошников, Михаил Иванов, Виктор Поляков, Юрий Хмелевский и Роман Веснин, который выступал еще и в первенстве СФО.

По итогам соревнований Николай Гудошников дважды стал бронзовым призером в дисциплинах F2-A и F4-A, Роман Веснин также завоевал «бронзу» в дисциплине F4-B. В результате сборная Томской области на чемпионате СФО заняла третье место.

На первенстве СФО в томскую сборную вошли воспитанники северского учреждения дополнительного образования «Центр «Поиск» под руководством Владимира Швадленко. Северчане завоевали на первенстве золотые медали: Вячеслав Березовский стал первым в классе моделей F4-C, а Роман Веснин взял два «золота» в классах моделей F2-B и F4-B.

В результате юношеская сборная Томской области заняла первое место в первенстве округа.

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