Главному врачу клиники НИИ кардиологии присвоено звание «Заслуженный»
Главному врачу клиники НИИ кардиологии Томского НИМЦ Елене Ефимовой указом президента России Владимира Путина присвоено почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации», сообщает пресс-служба обладминистрации.
Кандидат медицинских наук Елена Ефимова возглавляет клинику с 2009 года. Под ее руководством работает 177 врачей. За последние 10 лет современную медицинскую помощь, включая высокотехнологичную, смогли получить более 151 тысячи человек — жителей России и зарубежья, в том числе более 97 тысяч — жителей Томской области.
В 2011 году при участии Ефимовой на базе отделения неотложной кардиологии открыт Региональный сосудистый центр по лечению острого коронарного синдрома, в 2019 году открыт областной кардиологический диспансер на базе консультативно-диагностического отделения клиники НИИ кардиологии. Под руководством Елены Викторовны действует проект «Клиника, содействующая укреплению здоровья и формированию здорового образа жизни».