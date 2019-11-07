Главному врачу клиники НИИ кардиологии присвоено звание «Заслуженный»

Томский Обзор / Фото: 7 ноября 2019 // Фото: cardio-tomsk.ru

Главному врачу клиники НИИ кардиологии Томского НИМЦ Елене Ефимовой указом президента России Владимира Путина присвоено почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации», сообщает пресс-служба обладминистрации.

Кандидат медицинских наук Елена Ефимова возглавляет клинику с 2009 года. Под ее руководством работает 177 врачей. За последние 10 лет современную медицинскую помощь, включая высокотехнологичную, смогли получить более 151 тысячи человек — жителей России и зарубежья, в том числе более 97 тысяч — жителей Томской области.

В 2011 году при участии Ефимовой на базе отделения неотложной кардиологии открыт Региональный сосудистый центр по лечению острого коронарного синдрома, в 2019 году открыт областной кардиологический диспансер на базе консультативно-диагностического отделения клиники НИИ кардиологии. Под руководством Елены Викторовны действует проект «Клиника, содействующая укреплению здоровья и формированию здорового образа жизни».

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