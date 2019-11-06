Томичка попала в финал национальной премии для молодых авторов

6 ноября 2019 / Томский Обзор

Томичка Валерия Гоман стала одной из 35 финалисток национальной премии для молодых авторов, пишущих на русском языке «Русские рифмы», сообщает пресс-служба обладминистрации.

В 2019 году заявки на соискание премии подали 400 участников в возрасте от 18 до 35 лет. Они представляли свои произведения в пяти номинациях: «Современная проза», «Интеллектуальная проза», «Жанровая проза», «Поэзия», «Драматургия».

В финал вышли участники из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Алтайского и Краснодарского крев, Амурской, Ленинградской, Липецкой, Магаданской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Омской, Ростовской, Самарской и Свердловской областей. Представительница Томской области Валерия Гоман стала финалисткой в номинации «Жанровая проза».

Финалисты примут участие в международной ярмарке интеллектуальной литературы «Non/fiction» 5 декабря, где прочитают отрывки из собственных произведений. Награждение победителей состоится 6 декабря в Москве. Они получат в подарок издание своей книги и постановку спектакля.

Организатор национальной премии «Русские рифмы», «Русское слово» — «Роскультцентр». Партнеры премии – издательская группа «Эксмо-АСТ», группа компаний «ЛитРес» и Молодежный экспериментальный театр МГИК «Мастерская Н.Л. Скорика». Цель премии — поиск, поддержка и продвижение талантливых молодых поэтов, прозаиков, драматургов.

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